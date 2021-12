Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg sinkt auf 351,0

Der Inzidenzrückgang vom Wochenende setzt sich weiter fort. Seit drei Tagen unterschreitet die Inzidenz laut Robert-Koch-Institut die 400er-Marke.

Die Corona-Inzidenz ist am Montag weiter leicht gesunken. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt sie nun bei 351,0. Es ist der dritte Tag in Folge, dass die Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg unter 400 liegt. Bereits am Samstag war sie stark auf 363,6 gesunken. Liegt das nur daran, dass am Wochenende weniger Corona-Fälle gemeldet werden?

Ein Blick auf die vergangenen Wochenenden zeigt: Ganz so einfach ist das nicht. Der bisherige Höchststand der vierten Welle im Wittelsbacher Land wurde am 28. November gemessen - einem Sonntag. Auch an dem Wochenende zuvor stieg vom 21. (Sonntag) auf den 22. November die Inzidenz deutlich an. In der Vorwoche gab es nach einem recht niedrigen Inzidenz am Wochenende zur Wochenmitte einen leichten Anstieg.

Tendenziell ist die Corona-Inzidenz im Landkreis Aichach-Friedberg aber sinkend. Diese Tendenz sei aussagekräftig, bestätigte das Landratsamt Ende vergangener Woche auf Anfrage.

