Corona-Inzidenz in Aichach-Friedberg klettert weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Wittelsbacher Land nähert sich dem bisherigen Höchststand seit Beginn der Pandemie. Noch liegt sie aber knapp unter 600.

Am Montagmorgen meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) für den Landkreis Aichach-Friedberg eine Corona-Inzidenz von 591,0. Nach einem leichten Rückgang am Sonntag, setzt sich damit der steigende Trend weiter fort. Damit nähert sich der Wert dem bisherigen Höchststand seit Beginn der Pandemie. Am 29. November - zum Höhepunkt der vierten Welle - lag die Inzidenz bei 642,1.

Dass dieser Wert schon bald überschritten wird, zeigt der Blick auf die Nachbarlandkreise. In Dachau (795,5) und Fürstenfeldbruck (730,5) liegt die Inzidenz bereits deutlich über 700. Im Landsberg am Lech (601,6) und in der Stadt Augsburg (641,6) wurde die 600 überschritten. Die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen (585,3) und Pfaffenhofen an der Ilm (580,8) liegen derzeit auf einem ähnlichen Niveau wie der Landkreis Aichach-Friedberg. Noch etwas besser sieht es in Donau-Ries (437,0) und im Landkreis Augsburg (496,7) aus.

