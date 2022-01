Corona-Inzidenz bleibt in Aichach-Friedberg konstant hoch

Der Landkreis liegt am Sonntag bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von 551. Das ist etwas niedriger als am Samstag, aber mehr als am Freitag.

Der Trend zu einer stark steigenden Inzidenz in der Corona-Pandemie durch die Omikron-Variante hat sich im Landkreis Aichach-Friedberg übers Wochenende nicht fortgesetzt. Die Infektionszahlen sind auf einem hohen Niveau, am Sonntag gingen sie aber gegenüber Samstag sogar leicht zurück.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) am Sonntag bei 551,0. Am Samstag waren auf der Internetseite des RKI 580,6 Infektionsfälle je 100.000 Einwohner für das Wittelsbacher Land innerhalb von sieben Tagen verzeichnet. Am Freitag lag die Zahl bei 544,3 und am Sonntag vor einer Woche stand die Inzidenz im Landkreis bei 375,5. Die niedrigste Inzidenz der Nachbarlandkreise wies am Sonntag Donau-Ries mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 415,3 auf, die höchste der Landkreis Dachau mit 721,4. Im Landkreis Augsburg verzeichnet das RKI eine Inzidenz von 489,3, in Augsburg-Stadt von 646,7. Die weiteren Zahlen in der Region: 626,3 im Landkreis Landsberg, 521,2 im Landkreis Fürstenfeldbruck, 518,8 im Kreis Pfaffenhofen an der Ilm und 511,6 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

"Corona-Spaziergänger" in Aichach unterwegs

Am Samstagabend waren wieder „Spaziergänger“ in der Kreisstadt unterwegs. Auf Nachfrage der Redaktion sprach die Polizeiinspektion Aichach von gezählt 330 Menschen. Es sei ruhig geblieben und habe „keine Vorkommnisse“ gegeben, so die Polizei.

