Das Landratsamt in Aichach soll keine Dauerbaustelle werden

Plus 2022 soll mit dem Anbau begonnen werden. Die energetische Sanierung der Fassade des Blauen Palais ist erst ab 2026 vorgesehen. Jetzt legt die Verwaltung eine neue Kalkulation vor.

Das Wittelsbacher Land hat laufende Baustellen und einen ganzen Strauß an großen Bauprojekten vor der Brust: Das Gesamtvolumen aller aktuellen und geplanten Hochbauinvestitionen bis 2026 beläuft sich auf 137,5 Millionen Euro und für den Tiefbau stehen im gleichen Zeitraum noch mal 31,5 Millionen Euro im Investitionsplan. Im Mittelpunkt der Beratungen im Kreis- und Bauausschuss für den Haushalt 2022 stand jetzt aber wieder mal das umstrittenste Projekt der vergangenen Jahrzehnte - die Erweiterung des Landratsamtes in Aichach. Das Vorhaben ist ja seit dem Frühsommer nach langen Diskussionen vor allem über die Kosten und einer Mehrheitsentscheidung des Kreistags (36:18) grundsätzlich beschlossen, doch nun gibt es neue Überlegungen zur anschließend anstehenden Sanierung des Bestandsgebäudes.