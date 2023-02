Die ersten Störche sind zurück im Wittelsbacher Land

In Dasing, Bachern und Aichach sind bereits die ersten Störche aus ihrem Winterquartier zurückgekehrt. In den nächsten Wochen sollen weitere Vögel folgen.

Acht Storchenpaare haben im vergangenen Jahr im Landkreis Aichach-Friedberg erfolgreich gebrütet. Am Ende flogen 21 Jungstörche aus, was einen neuen Rekord für das Wittelsbacher Land bedeutete. Ob diese Zahl 2023 noch einmal übertroffen werden kann, hängt nicht zuletzt vom Wetter ab. Und davon, wie viele Störche in den nächsten Wochen ins Wittelsbacher Land zurückkehren. Die ersten Tiere sind bereits angekommen.

Den Anfang machte das Dasinger Storchenpaar. Wie Gerhard Mayer, Storchenexperte des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) im Landkreis, berichtet, kehrten die Dasinger Störche wie 2022 nach der zweiten Februarwoche aus ihrem Winterquartier zurück.

Das Storchenpaar in Bachern ist komplett. Das Gefieder des Männchens ist an Kopf und Brust rötlich eingefärbt, vermutlich von einer Wunde. Foto: Gerhard Mayer

Wie der Hausherr der Bacherner Störche, Ignaz Mayr, mitteilt, flog der sehnlich erwartete männliche Storch am 21. Februar ein. Das Weibchen in Bachern kam eine Woche früher an. Beide Tiere sind nicht beringt. Aufgrund der Vertrautheit ist aber anzunehmen, dass Bacherns Vogelpaar zusammengehört. Im vergangenen Jahr konnten sich die Storchenfreunde über vier junge Störche freuen.

In Aichach gibt es ebenfalls einen ersten Rückkehrer. Wie unser Leser Peter Greifenegger schreibt, ist einer der Mondi-Störche eingeflogen. Zunächst war der Vogel auf den Plätzen des BC Aichach unterwegs, danach begann er, das Nest auf dem Mondi-Kamin zu säubern, so Greifenegger.

Dieser Storch hat in Aichach bereits die Umgebung erkundet und damit begonnen, das Nest auf dem Mondi-Kamin zu säubern. Foto: Peter Greifenegger

Wie Gerhard Mayer erzählt, hat diesmal kein Storch im Wittelsbacher Land überwintert. Nur ein Storch im Schrobenhausener Stadtteil Hörzhausen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist in der kalten Jahreszeit nicht weggeflogen. Wann die Störche wieder in den Landkreis Aichach-Friedberg zurückkommen, hängt laut Mayer damit zusammen, wo sie überwintert haben. Die Vögel, die ihr Quartier beispielsweise in Südfrankreich oder Nordspanien bezogen hatten, haben in der Regel einen kürzeren Rückflug als die Tiere, die in Nordafrika waren. Außerdem fliegen die Störche nach Mayers Angaben immer im Pulk zurück.

Dasinger Storch ist der älteste in der Region Augsburg

Eine Besonderheit bei den ersten Rückkehrern gibt es bereits. Der männliche Dasinger Storch, der im Gegensatz zum Weibchen beringt ist, dürfte erneut der älteste Storch sein, der je im Landkreis Aichach-Friedberg sowie in der ganzen Region Augsburg und Neuburg-Schrobenhausen zu Hause war. Nach Mayers Angaben wird das aus Südwürttemberg stammende Männchen in wenigen Wochen 23 Jahre alt. Bei ihm handelt es sich um einen ehemaligen Wildstorch, der früher im Augsburger Siebentischwald lebte und dann nach Dasing zog.

Der Aichacher Jungstorch vom Neusa-Kamin, der im Vorjahr beim Jungfernflug verunglückte, lebt weiterhin als Pflegestorch im Augsburger Zoo. Ob er seine Flugfähigkeit jemals wieder zurückgewinnen wird, ist laut Mayer zwar fraglich, aber nicht ganz ausgeschlossen. Der Vogel hatte sich einen Bruch am Armgelenk zugezogen. Mayer hofft, dass es in diesem Jahr zu keinerlei Unfällen bei den Störchen kommt.