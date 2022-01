Aichach-Friedberg

vor 35 Min.

Ein Omikron-Fall bei Corona-Ausbruch im Krankenhaus Friedberg festgestellt

Plus Die Zahl der infizierten Patienten und Mitarbeiter im Krankenhaus ist nicht weiter gestiegen. Dafür gibt es nun drei Corona-Fälle in der Asylunterkunft in Friedberg.

Von Marina Wagenpfeil

Die Corona-Fälle im Zusammenhang mit einem Ausbruch auf einer Station im Friedberger Krankenhaus sind am Mittwoch nicht weiter gestiegen. Tatsächlich hat sich ein positiver Schnelltest bei einem Mitarbeiter sogar als falsch positiv herausgestellt, wie das Landratsamt nun mitteilt. Damit sind nach derzeitigem Stand sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sieben Patientinnen und Patienten infiziert.

