Aichach-Friedberg

vor 48 Min.

Gesundheitsamt streicht für mehr als 600 Kinder Schuleingangsuntersuchung

Plus Erstklässler, die ab Herbst in Aichach, Friedberg und Kissing zur Schule gehen, müssen nicht zur Schuleingangsuntersuchung. Alle anderen brauchen den Nachweis.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Bei vielen Eltern von Vorschulkindern im Landkreis Aichach-Friedberg herrschte zuletzt einige Verwirrung. Grund war eine Mail des Gesundheitsamtes an die Kindergärten, die auch an die Eltern weitergeleitet werden konnte. Darin hieß es, dass das Gesundheitsamt in Aichach in diesem Jahr keine Schuleigangsuntersuchung für Vorschulkinder in den Städten Aichach und Friedberg und in der Gemeinde Kissing durchführen kann. Und zwar wegen Personalmangels.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen