Vorschulkinder im Landkreis sollten gleich behandelt werden

Plus Es ist ungerecht, dass für viele Vorschulkinder die Schuleingangsuntersuchung Pflicht ist und für andere nicht. Sie sollte entweder für alle stattfinden oder für alle ausfallen.

Wer mit seinem Kind schon einmal zu einer Schuleingangsuntersuchung musste, dürfte zustimmen, dass es angenehmere Termine gibt. Nicht nur beim Kind, auch bei den Eltern ist die Anspannung groß, welche Aufgaben der angehende Erstklässler oder die angehende Erstklässlerin wohl in den oft tristen, grauen Räumlichkeiten eines Amtes erfüllen muss. Auch wenn die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Gesundheitsamtes sehr freundlich sind und gute Tricks kennen, um die Atmosphäre aufzulockern, so sind sie doch Fremde. Nie zuvor in seinem Leben hat das Kind diese Person gesehen und soll ihr doch unbelastet und mutig beweisen, was alles in ihm steckt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen