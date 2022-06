Haftbeschwerde verworfen: Unfallfahrer von Allenberg weiter in U-Haft

Die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall zwischen den Schiltberger Ortsteilen Allenberg und Höfarten dauern an.

Seit mehr als zwei Monaten laufen die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall zwischen Allenberg und Höfarten (Gemeinde Schiltberg) im Landkreis Aichach-Friedberg bereits. Das Gutachten, das den genauen Unfallhergang klären soll, liegt nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Augsburg noch nicht vor. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne man auch keine Auskünfte darüber erteilen, ob Alkohol oder Drogen bei einem der Unfallbeteiligten im Spiel waren oder wie erkennbar die Frau auf der Straße war.

Fahrer nach tödlichem Unfall in Allenberg und Unfallflucht weiter in U-Haft

Der 28 Jahre alte Beifahrer wurde Ende Mai aus der Untersuchungshaft entlassen. Sein Bruder, der 29 Jahre alte Fahrer des Autos, befindet sich dagegen weiterhin in U-Haft, wie die Staatsanwaltschaft mitteilt. "Eine eingelegte Haftbeschwerde wurde vom Landgericht Augsburg verworfen", heißt es weiter. Nach dem Unfall in der Nacht von Karfreitag auf Karsamstag waren die Brüder aus dem Landkreis Freising zunächst vom Tatort geflohen und stellten sich erst in der darauffolgenden Woche bei der Polizei. Sie kamen so der kurz bevorstehenden Festnahme zuvor.

Bei dem Unfall starb eine 23 Jahre alte Fußgängerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Frau wurde bei dem Zusammenprall mit dem Auto auf den angrenzenden Geh- und Radweg geschleudert und starb laut Obduktion durch die Wucht des Aufpralls sofort. Passanten entdeckten sie gegen 0.50 Uhr am Karsamstag.

