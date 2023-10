Aichach-Friedberg

Im Oktober gibt es auf der Paartalbahn wieder Schienenersatzverkehr

Die Einschränkungen betreffen die Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt an einem Wochenende vor allem am späten Abend und in der Nacht.

Die Bauarbeiten am Schienennetz auf der Paartalbahn gehen weiter. Von Freitag, 6., bis Dienstag, 10. Oktober, wird auf der Strecke Augsburg - Ingolstadt über Friedberg und Aichach erneut gebaut. Das führt zu Einschränkungen im Bahnverkehr der BRB. Dadurch verändern sich Fahrzeitenänderungen auf den letzten Verbindungen des Tages. In der Nacht vom 9. auf den 10. Oktober kommt es außerdem bei der letzten Verbindung des Tages zu Schienenersatzverkehr zwischen Radersdorf und Schrobenhausen. Die Sonderfahrpläne gibt es auf der Webseite der BRB zum Download. Züge, die darin nicht aufgeführt sind, fahren an allen Tagen ganz normal ohne Abweichungen. (AZ)

