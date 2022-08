Im Wittelsbacher Land herrscht hohe Waldbrandgefahr

Die anhaltende Trockenheit sorgt erneut für eine erhöhte Waldbrandgefahr, teilweise gilt sogar die höchste Warnstufe. Diese Verhaltensregeln gelten.

Aufgrund der extremen Trockenheit herrscht auch im Wittelsbacher Land erhöhte Waldbrandgefahr. In der Region Augsburg, zu der auch der Landkreis Aichach-Friedberg gehört, wird am Samstag laut Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes sogar die höchste Warnstufe erreicht: Stufe fünf von fünf, was einer sehr hohen Waldbrandgefahr entspricht. Aktuell werden auch wieder Luftbeobachter eingesetzt, um Waldbrände rechtzeitig zu entdecken. Landrat Dr. Klaus Metzger erinnert deshalb in einer Mitteilung an die wichtigsten Verhaltensregeln, um den Ausbruch eines Feuers zu verhindern.

Waldbrandgefahr in Aichach-Friedberg – diese Regeln gelten

So ist etwa das Rauchen im Wald vom 1. März bis 31. Oktober verboten. Auch aus dem Auto sollten keine Zigaretten geworfen werden. Außerdem dürfen im und am Wald keine Feuer entzündet werden. Das gilt auch für Grillfeuer. Nur an dafür ausgewiesenen Plätzen darf gegrillt werden. Wichtig ist nach Angaben des Landratsamtes auch, dass Fahrzeuge nicht auf leicht entzündbarem Untergrund parken sollen. Denn von den heißgelaufenen Katalysatoren geht ebenfalls eine Waldbrandgefahr aus.

Autos, Krafträder und landwirtschaftliche Nutzfahrzeuge dürfen deshalb nicht auf Wiesen und Waldwegen abgestellt werden. Grundsätzlich ist bei hoher Waldbrandgefahr besonders wichtig, dass kein Müll weggeworfen wird. Denn jede weggeworfene Glasflasche, Folie, Feuerzeug oder Dose mit chemischen Abfällen kann zum Brandherd werden. Fast am wichtigsten ist aber: Wer einen Brand entdeckt oder vermutet, sollte ihn schnellstmöglich bei der Feuerwehr (112) oder der lokalen Forstdienststelle melden. Denn je früher ein Brand entdeckt wird, desto besser lässt sich das Feuer eindämmen.

Zuletzt hat es in Deutschland zahlreiche Waldbrände gegeben. Am Freitag brannte im Nationalpark Harz eine größere Waldfläche. Auch im hessischen Taunus bei Königstein ist ein größeres Waldstück abgebrannt. (inaw)

