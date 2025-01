Kein Geld mehr für Drogen: Männer brechen Zigarettenautomaten mit Flex auf

Es ist kurz vor Mitternacht an einem Montag im Dezember 2023, als ein Anwohner an der Ecke Taitinger Straße/Industriestraße in Dasing den Notruf wählt. Aus dem Fenster beobachtet er gerade, wie sich zwei Männer mit einer Flex an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machen. Also zückt er sein Handy, nimmt ein Video auf und ruft die Polizei. Die kann kurz darauf in der Nähe des Automaten einen der beiden Täter festnehmen. Der andere Mann flüchtet zwar – wird später aber dank eines DNA-Abgleichs überführt.

Vor dem Aichacher Amtsgericht zeigten sich die beiden Männer, 24 und 25 Jahre alt, schnell geständig. Für den älteren der beiden übernahm Verteidigerin Catharina Müller das Wort: Ihr Mandant habe damals Heroin konsumiert, für mehr Drogen aber kein Geld mehr gehabt. „Dann ist er auf die nicht so glorreiche Idee gekommen, da hinzufahren und einen Automaten aufzuflexen“, sagte Müller. Das bestätigte auch der – ebenfalls heroinabhängige – jüngere der beiden Angeklagten.

DNA-Abgleich wird zum Verhängnis: Angeklagter verlor seine Mütze in der Nähe des Tatorts

Dieser konnte in der Tatnacht noch fliehen. Die Polizei wertete allerdings das Handy des festgenommenen 25-Jährigen aus. Außerdem entdeckten Beamte in der Nähe des Automaten eine Mütze: Ein DNA-Abgleich führte sie auf die Spur des mehrfach vorbestraften 24-Jährigen. Zuletzt war er im Januar 2024 verurteilt worden – weil er unerlaubt Betäubungsmittel besaß.

Beide Angeklagte haben mittlerweile den Drogen abgeschworen. Der 24-Jährige substituiert eigentlich bereits seit zwei Jahren: „Ich habe es damals aber nicht rechtzeitig zum Arzt geschafft.“ Mit einer Substitution ist gemeint, dass Drogenabhängige unter ärztlicher Aufsicht die Suchtmittel durch zugelassene Medikamente ersetzen. Ziel der Therapie ist Drogenfreiheit oder zumindest Schadensbegrenzung. Auch der 25-Jährige substituiert seit einigen Monaten.

Zigarettenautomaten aufgeflext: 24-jähriger Angeklagter mehrfach vorbestraft

Staatsanwalt Seitz rechnete den beiden in seinem Plädoyer an, dass sie den Automaten nur aufgebrochen hatten, um sich von dem Geld Drogen kaufen zu können. Außerdem sei es nur beim Versuch des Diebstahls geblieben: Den Automatenbügel brachten die beiden zwar noch auf und verursachten einen Schaden von mehr als 300 Euro, dann traf allerdings schon die Polizei ein. So kamen die Angeklagten weder an die knapp 400 Euro Bargeld noch an die Zigarettenschachteln im Gesamtwert von rund 2400 Euro. Für den 25-Jährigen beantragte Seitz deshalb eine Geldstrafe über 150 Tagessätze, für den 24-Jährigen allerdings aufgrund seiner Vorstrafen und einer offenen Bewährung eine Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Monaten – ohne Bewährung. Verteidigerin Müller hielt für den 25-Jährigen dagegen eine Geldstrafe über 90 Tagessätze für angemessen.

Richter Axel Hellriegel ließ gegenüber dem jüngeren Angeklagten Gnade walten. Zwar verurteilte er ihn zu sieben Monaten Freiheitsstrafe, setzte diese aber zu zwei Jahren Bewährung aus. Beim älteren Angeklagten folgte Hellriegel aber dem Antrag des Staatsanwalts und verurteilte den 25-Jährigen zu einer Geldstrafe über 150 Tagessätze. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.