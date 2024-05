Aichach-Friedberg

Kürzerer Weg für Patienten nach Tagesklinik-Aus: Hilft das Betroffenen?

Plus Die Pläne für eine Psychiatrische Tagesklinik in Aichach sind begraben, dafür sollen Patienten ab sofort in Augsburg unterkommen können. Betroffene sind gespaltener Meinung.

Von Dominik Durner

Ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein oder doch eine gangbare Lösung? Nach dem überraschenden Aus der jahrzehntelangen Planungen für eine Psychiatrische Tagesklinik in Aichach und dem darauffolgenden Kampf von Betroffenen, Angehörigen, Sozialverbänden und der Politik vor Ort meldeten sich am Mittwoch die Bezirkskliniken Schwaben zu Wort: Ab sofort können Patientinnen und Patienten aus dem Aichacher Raum, die psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe benötigen, im Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg behandelt werden – sofern Kapazitäten vorhanden sind. Bis etwa 2030 soll zudem ein Neubau mit Bettenzuwachs am BKH Augsburg realisiert werden, damit der Sektor Aichach-Friedberg (bisher BKH Günzburg) dort stationär behandelt werden kann. Gleichzeitig soll die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) in Aichach schon jetzt mit mehr Personal betrieben werden als geplant. Wie kommen die Ankündigungen bei den Betroffenen selbst an?

Bei dem Treffen am Mittwoch waren neben dem Vorstandsvorsitzenden der Bezirkskliniken Schwaben, Stefan Brunhuber, und dem Ärztlichen Direktor des BKH Augsburg, Prof. Dr. Alkomiet Hasan, auch Vertreterinnen und Vertreter des Fördervereins "Kennen und Verstehen" anwesend. Der Verein setzt sich für die Verbesserung der psychosozialen und sozialpsychiatrischen Versorgung im Landkreis Aichach-Friedberg ein. Vereinsvorsitzende Ingrid Haidle sagt unserer Redaktion: "Unser Gefühl ist nach wie vor sehr zwiespältig." Auch am Mittwoch habe man weiter um die Tagesklinik in Aichach gekämpft. "Die Hoffnung wurde uns endgültig genommen", sagt Haidle.

