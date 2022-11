Nitratbelastung: Das "rote Gebiet" in Aichach-Friedberg wird noch größer

Plus Das Grundwasser im Landkreis ist vielerorts mit Nitrat belastet. Weil das Ausweisungsverfahren roter Gebiete von der EU gekippt wurde, ändern sich Gebiete bald.

Geht es um die Ausweisung von mit Nitrat belasteten Gebieten, sehen viele Landwirte im Landkreis Aichach-Friedberg rot. Bereits vor zwei Jahren wurde vielerorts im Grundwasser ein zu hoher Messwert festgestellt - und deshalb die Düngung stark eingeschränkt. Die EU-Kommission hat jedoch das Verfahren gekippt. Mit der neuen Ausweisung, die Ende November öffentlich gemacht werden soll, steigt der Anteil sogenannter "roter Gebiete" in Bayern und im Landkreis Aichach-Friedberg deutlich an. Denn sie setzt nur noch auf Messwerte. Andere Verfahren, die bisher zu einer Verkleinerung der Gebiete geführt haben, spielen dagegen keine Rolle mehr. Dabei gab es schon zuvor deutliche Kritik von den Bauern.