Russland-Exporte: So wirkt sich der Krieg auf Aichacher Unternehmen aus

Plus „Wir verurteilen das Handeln von Putin“, sagt Franz Tschacha, dessen Unternehmen viele russische Kunden hat. Die Geschäftsbeziehungen will er trotzdem nicht kappen.

VW stoppt den Export. Sony setzt die Lieferungen der Playstation aus. Starbucks stellt den Betrieb ein und Modehäuser wie H&M und Hugo Boss schließen ihre Läden. Die Liste der Unternehmen, die ihr Geschäft in Russland als Reaktion auf den Angriffskrieg auf die Ukraine eingeschränkt, eingestellt oder die Einstellung angekündigt haben, ist voller großer Namen. Aber auch kleinere Betriebe haben Geschäftsbeziehungen nach Russland. Für die Deckerform Unternehmensgruppe aus dem Aichacher Stadtteil Ecknach ist der russische Markt besonders wichtig. Rund 25 Prozent des Umsatzes macht der Kunststoffspezialist mit Kunden aus Russland – normalerweise. Denn der Krieg in der Ukraine hat die Situation grundlegend verändert.