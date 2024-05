Tagesklinik-Aus: Psychisch Kranke erhalten Hilfe in Augsburg

Plus Nach dem Aus für die erhoffte Psychiatrische Tagesklinik in Aichach öffnet sich das Bezirkskrankenhaus Augsburg für weitere Patienten aus dem Wittelsbacher Land.

Ab sofort können Patientinnen und Patienten aus dem Aichacher Raum, die psychiatrisch-psychotherapeutische Hilfe brauchen, im Bezirkskrankenhaus (BKH) Augsburg behandelt werden. Das geht aus einer Mitteilung der Bezirkskliniken Schwaben hervor. Bisher mussten diese Patienten zum weiter entfernten BKH Günzburg fahren. Diese Öffnung des BKH Augsburg für psychisch kranke Menschen aus dem Norden des Landkreises Aichach-Friedberg ist eine Reaktion auf die heftige Kritik, die auf das Aus der geplanten Psychiatrischen Tagesklinik in Aichach gefolgt war.

Seit Jahrzehnten liefen die Planungen für diese Einrichtung in Aichach. Vorgesehen war, dass die Bezirkskliniken den Haupteingang des neuen Aichacher Krankenhauses aufstocken und dort eine Tagesklinik mit 24 Plätzen einrichten. In den Neubau hätte auch die Psychiatrische Institutsambulanz (PIA) integriert werden sollen, die seit 2020 im alten Krankenhaus untergebracht und sehr stark nachgefragt ist. Im März vermeldeten die Bezirkskliniken, dass sie die Tagesklinik nicht umsetzen werden. Begründet wurde dies mit einer Kostensteigerung von 4,3 auf 6,6 Millionen Euro, fehlendem Personal und der politischen Bevorzugung größerer Krankenhausstrukturen.