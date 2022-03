Aichach

Gaststätte Kyklos ist verkauft - Restaurant mit Biergarten weicht Wohnungen

Das Gasthaus an der Neubaur-Kreuzung in Aichach, das früher Atelier und davor Kyklos hieß, ist verkauft. Ursprünglich hieß es Zum Fischer Walter.

Plus Das Gebäude der Gaststätte Kyklos in der Unteren Vorstadt ist verkauft. Die Aichacher Innenstadt verliert damit die nächste Gastronomie und einen beliebten Biergarten.

Von Christian Lichtenstern

Mitte Januar wurde der Orient-Express in der Bahnhofstraße abgerissen - er weicht einem Wohnbauprojekt und Gewerbeeinheiten. Jetzt verliert die Aichacher Innenstadt die nächste Gastronomie und einen weiteren beliebten Biergarten. Denn nun steht endgültig fest, dass im früheren Kyklos an der Neubaur-Kreuzung kein Wirt mehr ausschenken wird. Die Immobilie ist von der Brauerei Storchenbräu in Pfaffenhausen (Landkreis Unterallgäu) verkauft worden. Der neue Eigentümer des Grundstücks hat andere Pläne.

