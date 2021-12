Glocken der Aichacher Stadtpfarrkirche läuten unter Aufsicht

Plus Weil die neuen Glocken den Turm der Aichacher Stadtpfarrkirche zum "Wackeln" brachten, mussten zwischenzeitlich zwei Glocken verstummen. So ist der aktuelle Stand.

Die sechs Glocken der Aichacher Stadtpfarrkirche läuten zurzeit "unter Beobachtung". An Weihnachten 2016 erschallten die neuen Glocken im Turm der Kirche zum ersten Mal. Weil der Turm auf die Schwingungen anders reagierte als vorgesehen, durften zwei von ihnen nicht mehr läuten. Seit dem Einbau der Gegenpendel heuer im Juni sind wieder alle zu hören. Fachleute haben ein besonderes Auge auf die Glocken.