Zeynep entwurzelt ein paar Bäume im Wittelsbacher Land

Zweimal ist die Feuerwehr Griesbeckerzell in der Nacht von Freitag auf Samstag wegen entwurzelter Bäume bei Hiesling ausgerückt. Kräftige Windböen hatten am Ortseingang von Hiesling einen Baum entwurzelt, der die Ortsverbindungsstraße nach Griesbeckerzell blockierte. Unser Bild entstand am Samstag.

Foto: Patrick Stief, Feuerwehr Griesbeckerzell