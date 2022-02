Aichach-Friedberg

Sturm "Ylenia" weht Lastwagen auf B300 um und sorgt für weitere Einsätze

Auf der Bundesstraße B300 zwischen Aichach-Nord (Unterwittelsbach) und Aichach-Ost (Feuerwehrhaus) wehte der Sturm am Donnerstagnachmittag einen Lastwagen mit Anhänger um. Er blieb quer über der Fahrbahn liegen.

Plus Sturm "Ylenia" sorgt in Aichach-Friedberg für mehrere Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei. So auch auf der B300 nahe Aichach und der Paartalbahn-Strecke.

Von Josef Abt, Claudia Bammer und Nicole Simüller

Mit schweren Sturmböen ist Tief "Ylenia" in der Nacht zum Donnerstag und tagsüber über das Wittelsbacher Land hinweggefegt. Der Wind brachte nicht nur Bäume zu Fall. Er blies auch einen Lastwagen auf der B300 bei Aichach um, weshalb die Bundesstraße längere Zeit komplett gesperrt blieb, und führte bei Schrobenhausen zu einem Zugunfall auf der Linie der Paartalbahn.

