Höhepunkte aus dem Traumland der Operette beim Aichacher Neujahrskonzert

„Ein Feuerwerk unvergesslicher Melodien“ soll diesmal auf die Besucherinnen und Besucher des Neujahrskonzertes der Stadt Aichach warten. Die Benefizveranstaltung zugunsten der Kartei der Not findet heuer zum 20. Mal statt. Rund 64.000 Euro an Spenden kamen dabei für das Leserhilfswerk unserer Zeitung zusammen. Highlights aus dem Traumland der Operette werden am Sonntag, 12. Januar, beim Konzert im Aichacher Pfarrzentrum zu hören sein. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 8. November.

Das Neujahrskonzert feiert heuer ein kleines Jubiläum. Bis auf die Corona-Zeit, als es einmal komplett ausfiel, findet es seit 2005 jedes Jahr statt. Ein musikalischer Start in das neue Jahr, der sich großer Beliebtheit erfreut. Schon jetzt hätten sie sehr viele Anfragen, berichtet Martina Baur, Leiterin des Infobüros der Stadt. „Es ist einfach eine tolle Atmosphäre“, findet Bürgermeister Klaus Habermann. „Und es ist auch die Chance, namhafte Künstler in unmittelbarer Nähe zu erleben.“

Auch diese Vier sorgten beim Aichacher Neujahrskonzert schon für Begeisterungsstürme im Publikum: (von links) Doris Langara, Elisabeth Artmeier, Andreas Sauerzapf und Jeffrey Nardone. Foto: Gerlinde Drexler (Archiv)

Stammgäste des Neujahrskonzertes werden die Sängerinnen und Sänger kennen: Monika Rebholz (Sopran), Stefanie C. Braun (Sopran), Andreas Sauerzapf (Tenor) und Harrie van der Plas (Tenor) wollen ein abwechslungsreiches Programm mit Walzern, heiteren und beschwingten Arien, Duetten und Ensembles auf der Bühne präsentieren. Zu hören gibt es beliebte Melodien von Johann Strauß, Franz Lehár oder Emmerich Kálmán aus Welterfolgen wie „Die Fledermaus“, „Das Land des Lächelns“ oder „Die Csárdásfürstin“. Am Flügel begleitet der Pianist Stellario Fagone das Programm. Mit viel Charme soll Andreas Sauertopf wieder durch das Programm führen. Außerdem wird es wieder einen Überraschungsgast geben. Im vergangenen Jahr war das die Showtanzgruppe Dixie‘s Cancan aus München. Heuer sei es „ein sehr hochkarätiger Name“, sagt Baur, die noch nicht mehr verraten will.

Aichacher Neujahrskonzert 2025: Auf diesen Bühnen sind die Künstler zu Hause

Die Sopranistin Monika Rebholz begann ihre künstlerische Laufbahn am Staatstheater am Gärtnerplatz in München. Weltweite Konzerttourneen führten sie in große Konzertsäle wie die Avery Fisher Hall New. Stefanie C. Braun studierte Gesang am Conservatorio Benedetto Marcello in Venedig bei Sherman Lowe. Die Sopranistin ist Preisträgerin des Cantilena Gesangswettbewerbs in Bayreuth, des Concorso Velluti in Venedig und Stipendiatin des Verbier Festivals und des Schleswig-Holstein Musikfestivals. Harrie van der Plas wurde in Rosmalen/Niederlande geboren und erhielt seine Gesangsausbildung am Konservatorium der Stadt Maastricht sowie an der Opernschule der Staatlichen Hochschule für Musik in Karlsruhe. Schon während der Studienzeit gastierte er am Stadttheater Trier und am Staatstheater Cottbus. Sein erstes festes Engagement bekam der lyrische Tenor am Staatstheater Karlsruhe.

Der Wiener Spieltenor Andreas Sauerzapf sammelte internationale Erfahrungen in den Genres Operette, Oper, Musical, Theater und Kabarett. Seit 2010 ist er Ensemblemitglied der Staatsoperette Dresden und wird dort aufgrund seiner Vielseitigkeit umfangreich eingesetzt. 2023 gab er sein Debüt an der Semperoper in Dresden. Stellario Fagone studierte in seiner Heimatstadt Turin und war von 1998 bis 2000 als Pianist und musikalischer Assistent des RAI-Symphonieorchesters tätig. Seit der Spielzeit 2019/20 ist er kommissarischer Chordirektor an der Bayerischen Staatsoper und Leiter des Kinderchores.

Vorverkauf Karten können ab Freitag, 8. November, in der Aichacher Stadt-Info am Stadtplatz 40 und online unter www.aichach.de/Ticketshop erworben werden.