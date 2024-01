Aichach

06:00 Uhr

Ein "Feuerwerk der Operette" zugunsten der Kartei der Not

Plus Beim Neujahrskonzert der Stadt Aichach präsentieren hochkarätige Solisten Melodien aus bekannten Operetten und Welthits. Zum Musikgenuss kommt noch der gute Zweck.

Von Gerlinde Drexler

Paris und das Moulin Rouge sind auf einmal ganz nah, als die Cancan-Tänzerinnen auf der Bühne im Aichacher Pfarrzentrum stehen. Sie sorgen am Sonntag beim Aichacher Neujahrskonzert von Anfang an für Stimmung unter den rund 360 Zuschauerinnen und Zuschauern. Die vier hochkarätigen Solisten schließen mit ihrem „Feuerwerk der Operette“ daran an. Unter dem Motto „Freunde, das Leben ist lebenswert“ präsentierten sie Melodien aus bekannten Operetten und Welthits. Die von der Stadt Aichach, unterstützt von der Sparkasse Aichach-Schrobenhausen, organisierte Benefizveranstaltung ist zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Die Texte und Melodien, die das Publikum zu hören bekommt, sind schon alt. So begeistert, wie die Zuschauer von Anfang an bei den einzelnen Beiträgen mitgehen, sind sie aber ganz sicher nicht aus der Zeit gefallen. Operetten seien Märchen für Erwachsene, erzählt Andreas Sauerzapf. Der in Wien geborene Spieltenor singt und führt als Moderator durch den Abend. Er ist für die Veranstaltung eigens aus Dresden angereist, wo er seit 2010 Ensemblemitglied an der Staatsoperette ist.

