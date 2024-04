"Hundswut" macht das Aichacher Kinopublikum nachdenklich

Plus Produzent Daniel Alvarenga präsentiert in Aichach das bayerische Drama "Hundswut" vorab. Mit dabei ist Christine Neubauer. Der Film ist keine leichte Kost.

Es war keine leichte Kost, die Drehbuchautor und Produzent Daniel Alvarenga am Abend des Ostersonntags seinem Publikum im ausverkauften Kino 3 des Cineplex in Aichach präsentierte. Dort stellte er schon einmal vorab (offizieller Kinostart ist der 4. April) sein neues bayerisches Drama "Hundswut" vor. Vor Ort erhielt er prominente Unterstützung. Schauspielerin Christine Neubauer und Kollege Christian Swoboda beantworteten Fragen des Publikums.

Alvarenga und Swoboda standen rund eine Stunde vor Vorstellungsbeginn für Fragen, Fotos und Autogrammwünsche zur Verfügung. Die bekannte Darstellerin Christine Neubauer stieß mit ihrem Lebensgefährten Jose Campos rund 20 Minuten vor dem Filmbeginn dazu. Neubauer spielt in "Hundswut" Mini, die Frau des Kramers (Christian Tramitz). Swoboda stellt Bürgermeister Bernhard "Hartl" Aichinger dar. Vor dem Film erzählte Daniel Alvarenga unserer Redaktion von der Entstehung des Films und dem Casting der Schauspieler.