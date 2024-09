Kanal in der Schulstraße wird in geschlossener Bauweise saniert

Die Schulstraße in Aichach ist nach rund 60 Jahren in einem schlechten Zustand. Sie soll ausgebaut werden. Bevor es an die Straße geht, steht aber erst eine Kanalsanierung an. Zumindest in einem Teil der Straße. Im Bauausschuss des Aichacher Stadtrats stellte Michael Thalhofer zwei Varianten dafür vor.

Der Kanal ist wie die Straße rund 60 Jahre alt. Er ist undicht, es gibt Schäden an Hauseinschlüssen und Risse, stellte Michael Thalhofer klar. „Fremdwasser dringt ein.“ Handlungsbedarf besteht demnach für den Abschnitt zwischen dem Plattenberg und der Krankenhausstraße. Er ist rund 490 Meter lang. Der Kanal im übrigen Bereich ist laut Thalhofer in Ordnung.

Zwei Varianten für Arbeiten in Aichach

Variante 1 ist die Sanierung in geschlossener Bauweise, eine sogenannte Schlauchlinersanierung, die eine Lebensdauer von etwa 40 Jahren hätte. Die Kosten dafür bezifferte Thalhofer mit etwa 645.000 Euro. Variante 2 wäre die offene Bauweise mit einer Lebensdauer von etwa 80 Jahren. Kostenpunkt: rund 1,5 Millionen Euro. Thalhofer betonte, es handle sich um grobe Kostenschätzungen. Exakte Kosten könnten erst bei einer detaillierten Planung ermittelt werden. Für die Wasserleitung läuft laut Thalhofer derzeit die Ausschreibung, nächstes Jahr soll die Schulstraße erneuert werden. Von daher sei „a bisserl Eile“ geboten, sagte Thalhofer. Gearbeitet würde in mehreren Abschnitten nächstes und übernächstes Jahr.

Für den Ausschuss war die Entscheidung leicht: Er plädierte für die günstigere Variante, zumal auch diese 40 Jahre vorhält, was laut Thalhofer der durchschnittlichen Lebensdauer der Straße entspricht. Die Beschlussempfehlung an den Stadtrat war einstimmig.