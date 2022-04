Aichach-Klingen

Unfall in Klingen: Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrer

An der Einmündung des Kreuzbergs in die Deutschherrnstraße in Klingen kam es am Samstagnachmittag zu einem Unfall mit einem Radfahrer.

Von Carmen Jung

Ein 56-jähriger Autofahrer hat am Samstagnachmittag im Aichacher Stadtteil Klingen einen 49-jährigen Pedelec-Fahrer übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Ein Rettungshubschrauber brachte den verletzten Radfahrer in die Uniklinik nach Augsburg. Laut Polizei ereignete sich der Unfall kurz vor 15.30 Uhr an der Deutscherrnstraße. Der Autofahrer war ortsauswärts unterwegs. An der Einmündung des Kreuzbergs, wo rechts vor links gilt, übersah der 56-Jährige den 49-jährigen, der mit einem Pedelec unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend prallte das Auto gegen einen Baum. Das Auto muss nach dem Unfall in Klingen abgeschleppt werden Der 49-jährige erlitt diverse Prellungen. Laut Polizei war er leicht verletzt, wurde aber mit dem Rettungshubschrauber abgeholt. Der Schaden am Auto beläuft sich auf rund 5000 Euro. Es musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Pedelec wird auf 1000, am Baum rund 500 Euro geschätzt. Vor Ort war die Feuerwehr Klingen im Einsatz.

