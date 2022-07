Aichach

Laderampe läutet Ferien in Aichach mit Pop, Funk und Disco ein

Die Newcomerband Laderampe aus Aichach läutet beim Straßenmusik-Konzert am Aichacher Stadtplatz den Ferienbeginn ein.

Die Aichacher Lokalmatadoren Laderampe spielen am Freitagabend am Stadtplatz. Was die jungen Musiker alles im Repertoire haben.

Bei der Straßenmusik am Aichacher Stadtplatz spielen am Freitag, 29. Juli, ab 19 Uhr die Lokalmatadoren von Laderampe. Das Konzert vor der Spitalkirche ist kostenlos und geht bis etwa 21.30 Uhr. Der ebenfalls geplante Auftritt von Solo-Sänger und Gitarrist Adi Hauke muss nach Angaben der Stadt Aichach ausfallen. Die Newcomerband Laderampe aus Aichach läutet am Stadtplatz somit allein den Ferienbeginn ein. Wie es in einer Mitteilung der Stadt heißt, spielen die vier jungen Männer seit 2019 zusammen. Alle vier begeistern sich für unterschiedlichste Musikstile. Die Band selbst möchte sich keinem bestimmten Genre zuordnen, es finden sich Einflüsse aus Pop, Funk, Disco, Polka, Indie, Jazz und den 80ern wieder. Laderampe bringt eigenen Groove in die Musik Keyboarder Simon Immler, Bassist Simon Echsler, Schlagzeuger Francesco Calabro und Sänger und Gitarrist Hannes Harzer kombinieren in ihren selbst komponierten Liedern die verschiedenen Musikrichtungen mit ihrem ganz eigenen Groove. Die Texte der Band rangieren zwischen individuellen Themen wie Selbstfindung und Liebe bis zu politischen und gesellschaftsrelevanten Fragen. Weitere Infos gibt es bei der Stadt Aichach unter Telefon 08251/9020. (AZ) Lesen Sie dazu auch Aichach Plus Stadt Aichach stellt neues Kulturticket und Konzertreihe 2022 vor Aichacher Konzerte 2022 1 / 13 Zurück Vorwärts 19. März, 16 Uhr, Grundschule Aichach-Nord: Familienkonzert und Sitzkissenkonzert Friends forever: Percussion-Trio Schlag3: szenisch aufbereitetes Mitmachkonzert, in dem die musikalischen Grundelemente Rhythmus und Melodie erlebbar werden.

10. April, 15 Uhr und 19 Uhr, Pfarrzentrum Aichach: Frühlingskonzert Viva la Diva – Festival der hohen Stimmen, Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk der Augsburger Allgemeinen . Das Frühlingskonzert ersetzt das ausgefallene Neujahrskonzert.

13. Mai, ab 19 Uhr, Stadtplatz Aichach: Straßenmusik am Stadtplatz mit den lokalen Bands J.J. Blues Band und The Big Band Theory, Eintritt frei.

21. Mai, 19.30 Uhr, Spitalgarten (bei Regen in der Grundschule Aichach-Nord): Aichacher Sommerkonzerte munich brass connection: No limits – grenzenlos verspielt, Blechbläser-Quintett.

3. Juni, 18 Uhr, Innenstadt Aichach: Aichacher Kunstnacht: Kunst, Kultur und viel Musik unter freiem Himmel in der gesamten Aichacher Innenstadt, Eintritt frei.

25. Juni, 19.30 Uhr, Spitalgarten (bei Regen in der Grundschule Aichach-Nord): Aichacher Sommerkonzerte: Adrian Winkler und Band Oldest Soul, die Band präsentiert ihr erstes Album.

3. Juli, 16 Uhr, Sisi-Schloss: Barockpicknick im Sisi-Schloss: klassische Musik in unterschiedlichen Besetzungen im Garten des Sisi-Schlosses in Unterwittelsbach, gerne Picknickutensilien mitbringen. Eintritt frei, Spenden sind willkommen.

16. Juli, 19.30 Uhr, Spitalgarten (bei Regen in der Grundschule Aichach-Nord): Aichacher Sommer-Konzerte: Duo Elin – Sakas: Mittsommernacht, klassische Musik und Jazz-Musik.

29. Juli, 19 Uhr, Stadtplatz Aichach: Straßenmusik am Stadtplatz:



Musiker Andi Hauke und die Aichacher Newcomerband Laderampe, die ausschließlich selbst verfasste Songs spielt, Eintritt frei.

17. September, 18.30 Uhr, Spitalgarten (bei Regen in der Grundschule Aichach-Nord): Aichacher Sommerkonzerte: swing tanzen verboten. Sieben Jazzmusikerinnen und -musiker präsentieren ihre eigenen Versionen von Jazzsongs, die in der NS-Zeit verboten waren.

22. Oktober, 19.30 Uhr Grundschule Aichach-Nord: Nord Julienne et les Chats Noirs: In Angelegenheit: Liebe, Programm mit Coversongs und eigenen Kompositionen.

19. November, 19.30 Uhr, Pfarrzentrum Aichach: Hoagarten: Volksmusik mit Musikerinnen und Musikern aus Bayern und Österreich.

17. Dezember, 19 Uhr, Grundschule Aichach-Nord: Benefiz-Weihnachtskonzert zugunsten Humanitas Aichach: verschiedene Chöre und Solisten.

