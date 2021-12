Magnusgruppe: Rohbau des neuen Wasserwerks steht

Das Bauprojekt des Wasserzweckverbands liegt zeitlich und bei den Kosten im Plan. Große Sorge bereiten aber die sinkenden Grundwasserstände.

Es klang optimistisch, was der Magnus-Verbandsvorsitzende Rupert Reitberger in der letzten Verbandsversammlung des ablaufenden Jahres den Verbandsräten berichtete: Der Rohbau für das neue Wasserwerk ist abgeschlossen. In der Aufbereitungshalle ist das Dach eingedeckt, das Gebäude ist dicht. Die Installateure können arbeiten. "Der Winter bremst uns nicht mehr aus", sagte Reitberger.

Mit dem bisherigen Bauablauf zeigte sich Reitberger "sehr zufrieden". Man habe mit den beteiligten Unternehmen Glück gehabt. Auch der Kostenrahmen sei gut eingehalten. Diese Feststellung schlug sich auch in den meisten anderen Tagesordnungspunkten nieder. Dabei wurde nicht nur das Wirtschaftsjahr 2020 abgeschlossen, sondern auch jetzt schon der Wirtschaftsplan mit Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan und Stellenplan mit der Haushaltssatzung für 2022 beschlossen.

Früher Haushalt ist für Darlehen notwendig

"So früh hatten wir dies noch nie gemacht", stellte der Verbandsvorsitzende fest. Den Grund fügte er gleich an: Die Rechnungen aus der laufenden Baumaßnahme müssen zeitnah beglichen werden. Eine Darlehensaufnahme in Höhe von 6 Millionen Euro ist deshalb notwendig. Doch Darlehen bekommt die Magnusgruppe nur, wenn eine genehmigte Haushaltssatzung vorliegt.

Nachdem die Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) erstellt wurde, die mit einer Bilanzsumme von gut vier Millionen Euro und einem Jahresverlust von rund 13.500 Euro abschließt, wurde dieses Ergebnis durch Beschluss festgestellt. Auch der Rechnungsprüfung gab es keine Beanstandungen.

Magnusgruppe: Premiere für neue Geschäftsleiterin

Nicht nur die Bilanz, sondern auch den Wirtschaftsplan mit seinen Anlagen trug die neue Geschäftsleiterin Verena Stadlmaier bei ihrer Premiere vor. Bedingt durch den Unterhalt der eigenen Versorgungsanlagen, im Wesentlichen Leitungen, sind Aufwendungen in Höhe von 765.000 Euro veranschlagt. Dies ist ausschlaggebend für ein zu erwartendes negatives Jahresergebnis in Höhe von 620.000 Euro.

Magnusgruppe: Haushalt 2022 1 / 4 Zurück Vorwärts Erträge: 1,378 Millionen Euro

Aufwendungen: 1,996 Millionen Euro

Gesamtkreditaufnahme für Investitionen: 6 Millionen Euro

Investitionsumlage, die im Vermögenshaushalt durch sonstige Einnahmen nicht gedeckt ist: 630.000 Euro

Dass die Magnusgruppe noch zwei Jahre Bauzeit vor sich hat, verdeutlichten die Vergaben. Die Malerarbeiten für die Aufbereitungshalle wurden zum Angebotspreis von rund 9700 Euro an die Firma Schmid aus Gersthofen vergeben. Den rutschfesten Industrieboden in der Aufbereitungshalle liefert die Firma Wiedemann aus Altenmünster für rund 34.000 Euro.

Sorgenkind Elektrotechnik

Die Elektrotechnik als Technische Gebäude Ausrüstung (TGA) machte nicht nur den Magnus-Verantwortlichen Sorgen, sondern auch den Fachingenieuren. Wie Wassermeister Hubert Haberl erläuterte, wurde dieses Gewerk schon einmal ausgeschrieben, ohne Erfolg. Bei einer zweiten Ausschreibung hatte Haberl bei 58 Firmen geworben, sich zu beteiligen. 14 zeigten Interesse, vier gaben ein Angebot ab. Das schlug sich in den Preisen nieder: Lag die Kostenberechnung (Stand Januar 2020) bei 647.000 Euro, kalkulierte der günstigste Bieter, die Firma NAT aus Dachau, die den Auftrag bekam, mit rund 725.000 Euro, der teuerste mit über einer Million Euro. Auch die Ingenieurbüros wissen: In dieser Branche ist derzeit auch bedingt durch Unterbrechung der Lieferketten nichts unmöglich.

Wie Reitberger ausführte, sind bis jetzt Aufträge im Wert von 7,5 Millionen Euro vergeben. "Wir haben aufgrund der Kostenberechnung noch einen Puffer, den wir notwendig brauchen, siehe Elektrotechnik. Dazu stehen Preissteigerungen vor der Tür", sagte er.

Verbandsvorsitzender: Wird Trinkwasser knapp?

Der Verbandsvorsitzende warf auch einen Blick in die nähere Zukunft: Man werde sich nicht mehr die Frage stellen, ob man den Trinkwasserpreis nicht doch noch günstiger machen kann, sondern, ob man noch genügend Wasser habe. Reitberger verhehlte diese Sorgen nicht. Seinen Ausführungen zufolge, verfolgen die Magnus-Verantwortlichen mit großer Skepsis die Grundwassermessstellen. "Seit 20 Jahre fallen die Grundwasserstände ab, eklatant in den letzten fünf Jahren."

Nicht nur die weniger werdenden Niederschläge aufgrund des Klimawandels, sondern auch fortschreitende Bodenverdichtung und -versiegelung ließen ein Versickern der Niederschläge immer weniger zu. Kritisch sieht Reitberger auch das verdichtete Bauen. Dies sei zwar richtig, aber die nicht bebaute Fläche werde nur noch zugepflastert oder betoniert.

Genug Niederschläge, aber sie kommen nicht an

2021 habe es ausreichend Niederschläge gegeben, die Feuchtigkeit reichte jedoch nur in eine Tiefe von 1,8 Metern. Der Wald als größter Wasserspeicher konnte aufatmen, aber: "An unseren Grundwassermessstellen kam noch nichts an", so Reitberger. Dies hätten auch die Verantwortungsträger in Politik und Fachbehörden erkannt. Neue Konzepte würden erörtert. "Wir haben auch Ideen und tauschen uns mit den Fachleuten aus", so Reitberger, aber alles sei mit zum Teil riesigen Investitionen verbunden.

Sein Fazit: Der Fokus liege in nächster Zukunft neben dem Preis, vor allem auf der Verfügbarkeit des immer wertvoller werdenden Rohstoffes und Lebensmittels Trinkwasser. Für die künftige Verteilung bedarf es einer ausgefeilten Technik. "Wir sind dabei", so Reitberger. (rs)