Munich Brass Connection entführt mit Blasmusik nach Marokko und New York

Die Munich Brass Connection aus München setzt die Reihe "Aichacher Konzerte" fort und begeistert rund 100 Zuhörerinnen und Zuhörer im Spitalgarten.

Ein musikalisches Schmankerl besonderer Art gab es am Samstag im Aichacher Spitalgarten zu hören. Im Zuge der Reihe "Aichacher Konzerte" gab die Munich Brass Connection ein Gastspiel.

Das Blechbläserquintett besteht aus Konrad Müller und Hannes Oblasser (Trompete), Matthias Krön (Horn), Andreas Oblasser (Posaune) und Fabian Heichele (Tuba). Von ihnen gab es Blasmusik vom Feinsten zu hören.

Munich Brass Connection zeigt sich in Aichach "grenzenlos verspielt"

Aus ihren aktuellen Konzertprogrammen präsentierten sie "No Limits – Grenzenlos verspielt". Dabei entführten sie das Publikum musikalisch nach Marokko, ins bayerische Bergland und ins New York der "West Side Story". Etwa 100 Zuhörerinnen und Zuhörer erlebten herrliche Bläserklänge in lauer Nacht.

Zu Beginn erwähnte Bürgermeister Klaus Habermann, dass die Munich Brass Connection 2006 als bestes deutsches Blechbläserquintett ausgezeichnet worden sei.