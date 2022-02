Stadt Aichach stellt neues Kulturticket und Konzertreihe 2022 vor

Plus Kulturinteressierte können aufatmen. Bald ist in Aichach wieder mehr geboten - beispielsweise eine neue Konzertreihe. Und ein neues Kulturticket eigens für Konzerte.

Stadtmuseum, Sisi-Schloss, Wittelsbacher Museum - nur drei von vielen kulturellen Schmankerln Aichachs. Die Corona-Pandemie hat der Kulturbranche auch im Landkreis Aichach-Friedberg stark zugesetzt, zahlreiche Veranstaltungen fielen aus. Doch in diesem Jahr soll das anders laufen. Dafür sorgt etwa die neue Konzertreihe "Aichacher Konzerte 2022". Für Musikliebhaber gibt es nun das neue "Kulturticket Konzerte"