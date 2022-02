Aichach-Oberbernbach

Brand in der Ziegelei: Das sagt die Feuerwehr über den Einsatz

In einer Rauchgasnachverbrennungsanlage in der Ziegelei im Aichacher Ortsteil Oberbernbach ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Sechs Feuerwehren waren im Einsatz.

Von Gerlinde Drexler

Der Rauch war weithin zu sehen: In der Ziegelei in Oberbernbach (Stadt Aichach) hat es am Donnerstagvormittag gebrannt. Laut ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden an der Anlage auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

