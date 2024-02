Paartalia feiert bunte Faschingsparty auf dem Aichacher Stadtplatz

Gut 2000 Besucher feiern mit beim Faschingstreiben der Aichacher Faschingsgesellschaft. Sieben Garden sorgen mit mitreißenden und akrobatischen Shows für Stimmung.

Als ein echter Besuchermagnet entpuppte sich das Faschingstreiben der Aichacher Faschingsgesellschaft Paartalia auf dem Stadtplatz. Aichacher Stadtplatzfasching. Als Zeremonienmeister Matthias Bodensteiner in die Menge schaute, zeigte er sich recht zufrieden. Leichter Sonnenschein lockte am Faschingssamstag ein buntes Narrenvolk in die gute Stube von Aichach. Über 2000 Besucherinnen und Besucher dürften es gewesen sein, die am Stadtplatz ausgelassen feierten und den Auftritt von sieben Garden bestaunten. Diese zeigten akrobatische Leistungen, was ihnen die Plusgrade sichtlich erleichterten.

Als Erstes startete mit ihrer Show die Faschingsgesellschaft Schromlachia aus Schrobenhausen, die seit jeher fester Bestandteil des Aichacher Stadtplatzfaschings ist. Mit ihrem Schlachtruf Sobali Sobala stürmten Garde und Hofstaat auf die Bühne und präsentierten ihr Programm "Ice and fire". Dabei auch war auch das Prinzenpaar Prinzessin Valentina I. und Prinz Nick I. Die Prinzessin, die in Unterbernbach wohnt, hatte in Aichach ein Heimspiel. Durch das Programm führte Hofmarschall Ivica Cvejic.

Foto: Erich Echter

Anschließend zeigten sich die Nachwuchsgarden der Gastgeber, der Paartalia, als kleine bunte Monster, Werwölfe und Kreaturen der Nacht. Die kleinen Fabelwesen legten sich kräftig in Zeug, wofür sie vom Publikum kräftigen Applaus ernteten.

Ehemaliger Kinderprinz tanzt mit Hip-Hop-Gruppe

Mit einer Einlage überraschte die Hip-Hop-Gruppe Menos Odio mit Robin Lamm an der Spitze. Lamm ist im Aichacher Fasching kein Unbekannter, war er doch einmal Kinderprinz der Paartalia.

Die Gastgeber von der Paartalia zeigten sich recht sportlich. Foto: Erich Echter

Recht akrobatisch zeigten sich die Garden von Zell ohne See, dem närrischen Dorf am Rande der Alpen, wie der Aichacher Ortsteil unter Faschingsexperten auch genannt wird. Am Aichacher Stadtplatz zogen Kinder-, Jugend-, Ranzen- und Prinzengarde alle Register ihres Showprogramms. In Aichach präsentierten die Garden von Zell ohne See ein exzellentes Programm und nahmen das Publikum mit in die „Wunderbare Welt der Fabelwesen“. Prinzessin Diana und Prinz Patrick mit Hofmarschall, Prinzengarde, Ranzengarde und ihr Nachwuchs ernteten von den Zuschauern kräftigen Beifall.

Lesen Sie dazu auch

Die Gastgeber, die Paartalia Aichach, präsentierten anschließend ihren großen Hofstaat, Garde und das Prinzenpaar Prinzessin Sabrina und Prinz Christian. Zu sehen waren auf der Bühne „Schatten der Nacht“ wie Vampire und sonstige schaurige Gestalten.

Die Rock-'n'-Roll-Gruppe Hot & Crazy aus Waidhofen bildete den Abschluss. Foto: Erich Echter

Die Zusamtaler Bettschoner aus Zusmarshausen im Landkreis Augsburg sind in Aichach keine Unbekannten. Ihr Motto heuer: „Seidenstraße – vom Orient zum Okzident“. 35 Aktive tanzten als orientalische und chinesische Tänzerinnen sowie als Baikalkrieger auf der Bühne.

Den Abschluss bildeten die Rock ’n’ Roller der Faschingsgesellschaft Hot & Crazy aus Waidhofen. Wie Trainer Karl Trompler erzählte, kam die Gruppe direkt aus Regensburg nach Aichach und hatte anschließend noch Auftritte in Augsburg und in Oberlauterbach (SOB) einen Auftritt habe.

107 Bilder Faschingstreiben der Paartalia am Aichacher Stadtplatz Foto: Erich Echter

Vom Programm des Aichacher Stadtplatzfasching zeigten sich die Besucher begeistert. „Heuer ist es richtig rund- gegangen“, fand eine Besucherin. Unters Narrenvolk mischten sich auch Bürgermeister Klaus Habermann mit schwarzem Hut und sein Stellvertreter Josef Dußmann, als Hase verkleidet.