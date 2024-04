Aichach

vor 39 Min.

Politik und Initiativen kämpfen um die Tagesklinik für Aichach

Plus Die Bezirksklinken Schwaben verkünden Mitte März überraschend das Aus für die geplante psychiatrische Einrichtung. Der Landkreis nimmt diese Entscheidung nicht hin.

Von Carmen Jung

Der Landkreis Aichach-Friedberg nimmt das Aus für die geplante Psychiatrische Tagesklinik in Aichach nicht hin. Die Bezirkskliniken Schwaben hatten die Pläne für die Aufstockung des neuen Krankenhauses zu diesem Zweck Mitte März überraschend gestoppt. Darauf reagierten Betroffene, Sozialverbände und die lokale Politik mit Entsetzen und mit Protest. Seither zeigt sich: Das Wittelsbacher Land kämpft um die Tagesklinik. Mit einem Vorschlag von Landrat Klaus Metzger verbinden sich nun neue Hoffnungen.

Der Verein Kennen und Verstehen, der seit vielen Jahren um die Psychiatrische Tagesklinik kämpft, spricht von einem "Schock", den die Entscheidung der Bezirkskliniken ausgelöst habe. Er protestiert in einer Mitteilung "gegen den unerklärlichen Stopp". Die von den Bezirkskliniken angeführten Gründe nennt er nicht überzeugend. Diese hatten mit neuen politischen und finanziellen Rahmenbedingungen argumentiert. So seien die geschätzten Kosten für die Einrichtung der 24 Plätze von rund 4,3 auf 6,6 Millionen Euro gestiegen. Als Alternative bieten die Bezirkskliniken die Schaffung von Tagesklinikplätzen in Augsburg an. Doch aus Sicht des Vereins, "widerspricht eine solche Zentralisierung diametral dem Stand der fachlichen Diskussion".

