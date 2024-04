Mann durch Schnitte verletzt: Tatverdächtiger in Aichach verhaftet

Ein 34-Jähriger soll einem 19-Jährigen im oberbayerischen Waldkraiburg schwere Schnittverletzungen an Kopf und Hals zugefügt haben. Nun wurde er in Aichach gefunden.

Ein großer Polizeieinsatz mitten in Aichach hat am Dienstag für Aufstehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 34-Jähriger verhaftet, der einen anderen schwer verletzt haben soll. Mittlerweile sitze der Mann seit Mittwoch wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in Untersuchungshaft.

Der Tatverdächtige soll sein Opfer demnach am Abend des 2. April mit Gegenständen attackiert und verletzt haben. Um welche Gegenstände es sich handelte, teilte eine Sprecherin nicht mit. Die Tat habe sich im öffentlichen Raum abgespielt, der genaue Tatort sei jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte sie Sprecherin.

Tatverdächtiger stammt aus dem familiären Umfeld des Opfers

Einige Stunden später sei der 19-Jährige schwer verletzt in einem Krankenhaus im gut 30 Kilometer entfernten Vilsbiburg (Landkreis Landshut) erschienen. Die Polizei ging davon aus, dass der 19-Jährige mit einem Auto dorthin gebracht wurde. Der 34-Jährige soll laut der Sprecherin daran beteiligt gewesen sein - inwiefern, gab die Sprecherin aber nicht bekannt.

Weil zunächst unklar war, wie es zu den Verletzungen des 19-Jährigen gekommen war, suchte die Polizei zwischenzeitlich auch mit einem Foto des Verletzten nach Zeugen. Die Ermittlungen hätten die Polizei schließlich zu dem 34-jährigen Tatverdächtigen aus dem familiären Umfeld des Opfers geführt. Er sei am Dienstag in seiner Wohnung im schwäbischen Aichach (Landkreis Aichach-Friedberg) festgenommen worden. (dpa)