Raub in Aichach: Der 37-jährige Tatverdächtige ist jetzt in Haft

Der mutmaßliche Täter, der in Aichach einen Mann und eine Frau attackiert hat, geht der Polizei bei einer Routinekontrolle ins Netz. Der Haftrichter hat entschieden.

Am Montag hat die Polizei in Augsburg den Mann gefasst, der am Abend des 4. April in Aichach mutmaßlich einen Raub begangen hat. Am Dienstag wurde der 37-jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt. Ergebnis: Der 37-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Das teilt das Polizeipräsidium Schwaben Nord am Mittwoch mit. Demnach ist der 37-Jähriger der Polizei am Montag offenbar bei einer Routinekontrolle ins Netz gegangen. Eine Polizeistreife habe ihn kontrolliert und festgestellt, dass der Mann für den Raub in Aichach als Tatverdächtiger infrage komme und gegen ihn bereits ein Haftbefehl bestand, heißt es in der Pressemitteilung.

Raub in Aichach: Die Opfer werden leicht verletzt

Der Raub hatte in Aichach Aufsehen erregt, weil in der Nacht zum Freitag lange ein Polizeihubschrauber über der Innenstadt kreiste. Dieser suchte allerdings vergeblich nach dem Mann, der gegen 20 Uhr in der Franz-Beck-Straße unvermittelt einen 31-jährigen Mann und eine 30-jährige Frau attackiert hatte. Dabei stürzten beide zu Boden. Anschließend bedrohte der Täter den 31-Jährigen und stahl den Rucksack, den die Frau trug.

Täter und Opfer kannten sich. Deshalb wusste die Polizei, nach wem sie fahnden musste. Dennoch verlief die Suche zunächst erfolglos. Der Täter war sofort nach dem Raub in unbekannter Richtung geflüchtet. Die beiden Opfer hatten leichte Verletzungen erlitten. (AZ)