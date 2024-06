Aichach/Rehling-Oberach

vor 16 Min.

Hochwasser: Viele Schäden an Brücken, Straßen und Radwegen in Aichach

Plus Das Hochwasser hat im Aichacher Stadtgebiet deutliche Spuren hinterlassen. Auch den Stadtgarten hat es schwer getroffen. In Oberach kommt es zu einer brenzligen Situation.

Von Evelin Grauer

Die Menschen räumen ihre leer gepumpten Keller aus und hängen alles, was sie eventuell noch behalten wollen, im Garten zum Trocknen auf. Alles, was nicht mehr zu retten ist, wird vorübergehend auf einen Schutthaufen im Garten oder vor dem Haus geworfen. Auch im Rehlinger Ortsteil Oberach ist an Tag drei nach dem großen Hochwasser vom Sonntag mittlerweile wohl das Gröbste überstanden. Dennoch kommt es immer wieder zu brenzligen Situationen. In Aichach werden derweil alle beschädigten Brücken und Straßen überprüft. Manche Sperrungen bleiben vorerst bestehen. Eine Angabe, wie hoch der Schaden der Unwetter-Katastrophe im gesamten Landkreis ist, gibt es laut Landratsamt noch nicht.

Schwer getroffen hat es in Aichach unter anderem den beliebten Stadtgarten, dem die Verwüstung deutlich anzusehen ist. Hier sind viele Wege ausgespült worden und können derzeit nicht betreten werden. Aus den Spielflächen für die Kinder wurde Sand und Kies weggetragen, sodass große Löcher entstanden sind. Auch an anderen Spielplätzen im Stadtgebiet sind Schäden entstanden. Laut Bauamt ist der Bauhof nahezu rund um die Uhr im Einsatz, um Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen oder erste Reparaturen durchzuführen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen