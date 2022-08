Aichach

vor 20 Min.

Stereostrand 2022: Tausende Menschen feiern am San-Depot in Aichach

Plus Zwei Tage Musik, vegetarisches Essen, gute Gespräche: Auch wenn das Stereostrand-Festival nicht komplett ausverkauft war, zieht das Organisationsteam ein positives Fazit.

Von Marina Wagenpfeil

Bereits der erste Festivaltag des Stereostrands am Freitag war ein voller Erfolg, der am Samstag aber noch getoppt wurde. Je später der Abend wurde, desto mehr füllte sich das Gelände am San-Depot in Aichach: Jugendliche, Familien, ältere Paare kamen ab 13.30 Uhr, um am Marktplatz zu stöbern, der Musik zu lauschen und am Kinderprogramm mitzumachen. Höhepunkt waren abends die Auftritte von The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra aus Aichach, deren Bandmitglieder fast alle mehr oder weniger an der Organisation des Festivals beteiligt sind, und vom schwedischen Indie-Pop-Duo Friska Viljor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen