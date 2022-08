Aichach

Das Stereostrand-Festival in Aichach sorgt am Freitagabend für gute Stimmung

Schon am frühen Freitagnachmittag ist das Gelände des Stereostrand-Festivals in Aichach gut gefüllt.

Plus Nach zwei Jahren Pause startet das beliebte Stereostrand-Festival in Aichach in den ersten Tag. Eines gefällt den rund 2000 Besucherinnen und Besuchern besonders.

Von Hannah Wastlhuber

Auf der Wiese vor der Bühne sitzen zwei junge Frauen und lassen ihre Füße im kalten Wasser baumeln. Annika und Eli sind extra von Rosenheim nach Aichach gekommen, um beim Stereostrand-Festival dabei zu sein. "Es ist so liebevoll gestaltet", sagt die 21-jährige Eli und ihre Freundin nickt zustimmend. Die beiden Rosenheimerinnen gehören zu den mehr als 2000 Besucherinnen und Besucher, die an diesem Abend den ersten von zwei Festivaltagen feiern. Nachdem das Stereostrand in den vergangenen beiden Jahren eine Corona-Zwangspause einlegen musste, präsentiert es sich jetzt umso bunter.

