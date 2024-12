Trauer um die ehemalige Stadträtin Inge Gelfert

18 Jahre lang saß sie für die SPD im Aichacher Stadtrat, am 25. November ist Inge Gelfert gestorben – trotz langer Krankheit überraschend. Sie wurde 72 Jahre alt.

Inge Gelfert gehörte seit 1988 den Sozialdemokraten an und wurde 2002 erstmals in den Stadtrat gewählt. Drei Amtsperioden übte die Buchhalterin, die lange bei der Baugenossenschaft Aichach beschäftigt war, dieses Ehrenamt aus. 2020 stellte sie sich nicht mehr zur Wahl. Im Stadtrat war sie von 2002 bis 2014 Referentin für Senioren und Soziales. Ab 2004 war sie außerdem kommunale Ansprechpartnerin zur Förderung der Beschäftigung von Menschen mit Behinderung, Mitglied des Seniorenbeirats und des Sparkassenverbands. 2022 wurde sie für ihr Engagement mit der Bürgermedaille der Stadt Aichach in Silber ausgezeichnet.

Engagement in der SPD und mehreren sozialen Vereinen

Bei der SPD brachte sie sich ebenso im Vorstand des Ortsvereins ein, wie im Vorstand der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF). Darüber hinaus engagierte sie sich im Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und beim Sozialverband VdK, dessen Vorsitzende sie einige Jahre lang war, und im Krankenunterstützungsverein (KUV).

Inge Gelfert hinterlässt eine erwachsene Tochter mit Familie.

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Mittwoch, 11. Dezember, um 14 Uhr am Neuen Friedhof in Aichach statt.