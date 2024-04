Aichach-Unterwittelsbach

vor 1 Min.

Jubiläumsausstellung "Ode an die Mode" würdigt Sisi als Stil-Ikone

Plus Die 25. Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach zeigt, was vom Mittelalter bis zum Biedermeier "in" war. Darunter sind besondere Stücke zu entdecken.

Von Gerlinde Drexler

Die Blüten an der Wand sind genauso opulent wie die Rokokokleider davor. Alles steht für eine Epoche, in der üppige Kleidung und ausufernde Verzierungen modern sind. In der aktuellen Sonderausstellung im Sisi-Schloss in Unterwittelsbach (Stadt Aichach) dreht sich alles um modische Trends, die vom Mittelalter bis zum Biedermeier „in“ waren. Die Jubiläumsausstellung, die bis zum 27. Oktober zu sehen ist, würdigt unter dem Titel „Kaiserin Elisabeth – Ode an die Mode“ Sisi als Stil-Ikone ihrer Zeit. Am Donnerstagabend wurde sie eröffnet.

Es ist die 25. Sonderausstellung, die im Sisi-Schloss stattfindet. „Wer hätte das für möglich gehalten“, konnte es Brigitte Neumaier kaum fassen. Die Kastellanin ist von Anfang an dabei und hat als großer Fan von Sisi ihr Hobby zum Beruf machen können. Das Jubiläum nahm Bürgermeister Klaus Habermann zum Anlass, um bei der Eröffnung an die Anfänge zu erinnern, als die Stadt 1999 das Schloss gekauft hat. „Eine mutige Entscheidung ohne Frage, die der Stadtrat damals mitgetragen hat.“ Im Nachhinein habe sie sich als „absoluter Volltreffer und Glücksgriff“ erwiesen, freute er sich. Das deutete sich schon beim Tag der offenen Tür an, den die Stadt kurz nach dem Verkauf veranstaltet hatte: „Scharen von Besuchern rannten uns förmlich das Haus ein.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen