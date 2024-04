Sisis neue Kleider: Sisi-Schloss präsentiert eine Ode an die Mode

Die neue Sonderausstellung im Sisi-Schloss dreht sich um die Bekleidung der berühmten Kaiserin. Die Schau ist ab 19. April zu sehen. Was geboten ist.

Seit dem Jahr 2000 werden im Sisi-Schloss im Aichacher Stadtteil Unterwittelsbach Ausstellungen rund um Kaiserin Elisabeth von Österreich, eine geborene Wittelsbacherin, gezeigt. Die nunmehr 25. Ausstellung widmet sich dem Thema Mode und Kleidung und trägt den Titel "Kaiserin Elisabeth – Ode an die Mode“.

Mode war Sisis Leben und sie bestimmte die Mode. Kaiserin Elisabeth war eine Stil-Ikone ihrer Zeit. Sie schrieb nicht nur durch ihre exzentrische Lebensform Geschichte, sondern prägte auch den Kleidergeschmack einer ganzen Epoche. Die neue Ausstellung entführt die Besucherinnen und Besucher laut einer Mitteilung gemeinsam mit Elisabeth in die vergangenen Epochen der Mode – vom Mittelalter bis zum Biedermeier – und lässt sie den Aufstieg der jungen Elisabeth erleben, die Mode lebte, um Mode lebendig werden zu lassen.

Sisi kreiert in Wien ihren eigenen Kleidungsstil

Das Biedermeier mit seinem Rückzug in die eigenen vier Wände war die Antwort auf die Neuordnung Europas nach dem Wiener Kongress und hatte noch großen Einfluss auf die Kindheit und Jugend der bayerischen Prinzessin, ehe sie die Braut des österreichischen Kaisers Franz Josef wurde. Das strenge Spanische Hofzeremoniell, das am Wiener Hof die Umgangsformen diktierte, war erklärtes Feindbild der jungen Monarchin, mit dem sie ständig brach. Sie entwickelte ihren eigenen Lebensstil, beschäftigte sich mit der Entwicklung der Kleidung vom Mittelalter an und kreierte ihren eigenen Stil, der schließlich zum Trend an den europäischen Höfen wurde.

Man redete über Elisabeth. 'Vor allem den Frauen imponierte ihr Selbstbewusstsein und ihre schöpferische Kreativität. Mit den namhaften Modeschöpfern ihrer Zeit ließ sie ihre Träume Stoff werden. Dieser Stoff wurde schnell zum Vorbild für die Damen der vornehmen Gesellschaft. Es war der Mut zu Neuem, der auch den Zeitgeist widerspiegelte, der einerseits aus den Wurzeln der Geschichte lebendig wurde, andererseits aber auch neuen Gedanken Raum zur Entfaltung gab. Das Eintauchen in diese Welt der Mode zeigt das Ringen der Kaiserin um neue Ausdrucksformen.

In der Ausstellung sind Kleider aus verschiedenen Epochen zu bewundern, darunter Nachbildungen von Roben Kaiserin Elisabeths nach Originalschnitten. Zu sehen ist unter anderem das berühmte Sternenkleid, das der Maler Franz Xaver Winterhalter 1865 auf Leinwand gebannt hatte. Das Kleid wurde von Charles Frederick Worth in Paris kreiert, einem der gefragtesten Modeschöpfer seiner Zeit. Gemälde, Stiche, Porträts und Miniaturen zeigen, wie sich Männer und Frauen im Wandel der Zeiten kleideten. Es werden auch Accessoires wie Fächer – einst ein wichtiges Utensil adeliger Damen -, Hüte, ein Regenschirm und ein Opernglas der Kaiserin präsentiert.

Das Leben Sisis steht im Obergeschoss in Unterwittelsbach im Mittelpunkt

Im vergangenen Jahr hatte sich die Sonderausstellung um "Ein Leben in Gold und Silber" gedreht. Im ersten Obergeschoss des Sisi-Schlosses ist die Dauerausstellung untergebracht. Sie bietet durch eine multimediale Inszenierung facettenreiche Einblicke in Elisabeths Leben von der Kindheit bis zum Tod und geht der Frage nach, wie der Mythos „Sisi“ entstand. Die Besucher erleben Sisis unbeschwerte Kindheit, auf die die Zwänge des Wiener Hofes folgten. Ein Raum widmet sich Elisabeths Schönheitskult. Ein “magischer Spiegel” gibt Geheimnisse der Kaiserin preis. Dafür genügt es, die Bürste oder den Handspiegel am Schminktisch zu berühren. Auch dem Thema Reisen ist ein eigener Raum gewidmet. An einem interaktiven Kartentisch können Besucher die Reisen von Kaiserin Elisabeth nachvollziehen. Im letzten Raum schließlich dreht sich alles um ihren tragischen Tod. (AZ)