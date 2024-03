Aichach

13.03.2024

Warum der Christkindlmarkt in Aichach heuer länger dauern könnte

Plus Die Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) diskutiert Ideen, wie mehr Leben in die Innenstadt kommt. Beim Schlemmermarkt gibt es diesmal mehr Essensstände.

Von Claudia Bammer

Der Aichacher Christkindlmarkt könnte in diesem Jahr über Weihnachten hinaus andauern. Bei der Jahreshauptversammlung der Aktionsgemeinschaft Aichach (Aga) hatte eine Einzelhändlerin vorgeschlagen, ihn bis Silvester auszudehnen. Das könnte in der Zeit zwischen den Jahren mehr Kunden in die Innenstadt bringen. Bürgermeister Klaus Habermann, der an der Versammlung teilnahm, konnte sich vorstellen, das probeweise zu machen. Zumal der Christkindlmarkt heuer ein Jubiläum feiert: Er findet zum 20. Mal unter der Regie der Stadt statt. Voraussetzung sei aber, dass genügend Standbetreiber mitmachen würden.

Wie Habermann darlegte, gibt es einige Gründe, die gegen eine solche Verlängerung sprechen. Ein Christkindlmarkt gehöre eigentlich in die Vorweihnachtszeit. Bislang habe man auch geschaut, dass die Häuschen zügig abgebaut werden, damit der Stadtplatz an Silvester frei ist. Am Christkindlmarkt betreiben zudem viele Vereine Stände. Ob die sich über Weihnachten hinaus engagieren könnten und würden, müsse man sehen. Wenn es nur fünf Stände wären, wäre niemandem gedient, war die Versammlung sich einig.

