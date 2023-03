Wie die Aichacher Museen sich interessanter machen wollen

Plus Für die städtischen Museen in Aichach wird im Finanzausschuss ein Bildungskonzept vorgestellt. Dass eine Fachkraft eingestellt werden müsste, gefällt aber nicht allen.

Sammeln, Bewahren, Erforschen, Ausstellen und Vermitteln: Das sind Kernaufgaben von Museen. Für die städtischen Museen in Aichach hat sich Leiterin Sarah Schormair aber mehr vorgenommen. "Das Museum soll für alle da sein, und jeder soll gerne kommen", hat sie schon bei ihrem Amtsantritt im Herbst 2021 als Ziel ausgegeben. Sie will die Schätze der Museen mehr ins Bewusstsein rücken und Wissen zur Stadtgeschichte unterschiedlichen Gruppen interessant und lebendig vermitteln. Ganz besonders Kindergartengruppen und Schulklassen. Als "Richtschnur" soll dabei das Bildungskonzept dienen, das sie zusammen mit der Kunsthistorikerin und Kulturpädagogin Regina Straub im Aichacher Verwaltungs- und Finanzausschuss präsentierte.