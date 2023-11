Aindling

vor 17 Min.

Aindling muss zum Jahresende wieder Kredit aufnehmen

Plus Weil in Kürze hohe Rechnungen erwartet werden und die Eigenmittel aufgebracht sind, braucht der Markt Aindling fremdes Geld. Bei der Kredit-Laufzeit gibt es Gegenstimmen.

Von Evelin Grauer Artikel anhören Shape

Bis zum Jahresende dürften dem Markt Aindling noch ein paar dicke Rechnungen ins Haus flattern. Die neue Kämmerin Tanja Posch hatte errechnet, dass in den kommenden Wochen 1,5 Millionen Euro beglichen werden müssen. Um dieses Geld aufzubringen, muss die Gemeinde einen Kredit über eine Million Euro aufnehmen. Die restliche Summe wird aus den Rücklagen finanziert. Der Großteil des Kredits, nämlich 700.000 Euro, ist für das neue Feuerwehrhaus nötig. Unerwartet kommt der Fremdmittelbedarf nicht. Im Haushalt des laufenden Jahres war bereits mit einem Kredit in dieser Höhe gerechnet worden. Jetzt ging es in erster Linie darum, welche Art Kredit abgeschlossen werden soll.

Wie Posch in der Sitzungsvorlage erläuterte, steigt die Pro-Kopf-Verschuldung in Aindling durch die Kreditaufnahme zum Ende des Jahres auf 949,47 Euro an. Zu Beginn des Jahres hatte sie noch bei 796,81 Euro pro Bürger gelegen. Posch hat die Stelle von Andreas Grägel übernommen, der neuer Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Aindling wird und seinerseits auf Walter Krenz folgt, der demnächst in den Ruhestand geht. Die Kämmerin verwies auf Zahlen des Landratsamts, wonach der Landesdurchschnitt der Pro-Kopf-Verschuldung bei 684 Euro liegt. Obwohl Aindling diesen Wert künftig deutlich überschreitet, sei die Leistungsfähigkeit des Marktes 2023 noch gegeben. In den nächsten Jahren müsste aber genau geprüft werden, welche Ausgaben tatsächlich notwendig seien. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler in der Ratssitzung betonte, sind vor allem Investitionen in den Kanal und in die Grundschule erforderlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen