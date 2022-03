Aindlinger Feuerwehr bekommt sechstes Auto für sechsten Stellplatz

Plus Der Marktgemeinderat Aindling stimmt einem neuen Auto zu, um auch das sechste Tor des neuen Feuerwehrhauses gefördert zu bekommen. Was passiert mit Stotzard?

In der Februar-Sitzung waren es noch "Gedankenspiele", einen Monat später macht der Aindlinger Marktgemeinderat Nägel mit Köpfen. Wenn das neue Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang Aindlings neben dem derzeitigen Feuerwehrgebäude gebaut ist, soll innerhalb von fünf Jahren ein Mannschaftstransportwagen für alle Feuerwehren der Marktgemeinde beschafft werden. Dieser Beschluss fiel einstimmig. Das Auto würde dann den sechsten, noch freien Stellplatz im neuen Aindlinger Feuerwehrhaus belegen. Diese Entscheidung ermöglicht es der Gemeinde, auch für den sechsten Stellplatz eine Förderung zu beantragen.