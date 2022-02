Aindling

vor 53 Min.

Sechs Tore, fünf Fahrzeuge: Die Feuerwehr in Aindling hat einen Stellplatz frei

So könnte das neue Aindlinger Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang einmal aussehen. Die Firma Züblin aus Augsburg baut das etwa 5,3 Millionen Euro teure Haus.

Plus Die Gemeinde Aindling baut ein neues Feuerwehrhaus mit sechs Toren. Weil in Aindling nur fünf Fahrzeuge stehen, wird ein Tor nicht gefördert. Was ist die Lösung?

Von Evelin Grauer

Die Marktgemeinde Aindling hat derzeit eine Art Luxusproblem. Denn: Wenn das neue Feuerwehrhaus am östlichen Ortseingang fertig ist, verfügt die Feuerwehr über sechs Tore und damit auch sechs Stellplätze für Fahrzeuge. Derzeit gibt es aber nur fünf Autos. Das Problem? Wer nur fünf Fahrzeuge hat, bekommt auch nur fünf Tore für das neue Feuerwehrhaus gefördert. Also stellte der Marktgemeinderat nun einige "Gedankenspiele" an, wie der sechste Stellplatz in Zukunft belegt werden könnte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen