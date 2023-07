Aindling

Aindlinger Marktplatz wird beim Marktfest zur Open-Air-Arena

Plus Musik, Essen, Unterhaltung: Beim Aindlinger Marktfest sorgen die Vereine für ein umfassendes Programm. Es wird ausgiebig gefeiert - bis der Regen kommt.

Zur großen Open-Air-Arena wurde der Aindlinger Marktplatz beim Marktfest am Wochenende. Zum 27. Mal luden die Aindlinger Vereine dazu ein. Musik, gute Unterhaltung, Essen und Trinken und ausreichend Sitzmöglichkeiten - kurz, alles was zu einem richtigen Fest gehört, war geboten. Sogar der Regen spielte mit. Er sorgte dafür, dass die unermüdlichen Gäste an der Bar dann doch mal ein Ende fanden und die Barkeeper somit am nächsten Morgen wieder einigermaßen fit waren.

Die Vereine hatten ein umfassendes Programm auf die Beine gestellt. Von der Eröffnung bis zum Abschluss war die Musikbühne besetzt. Mitglieder des Aindlinger Musikvereins eröffneten mit zünftiger, temperamentvoller Blasmusik. Kaum war das erste Stück gespielt, füllte sich der Platz. Es schien, alle hätten nur auf dieses Kommando gewartet. Die Spezialitätenstände versorgten Hungrige mit Reiberdatschi, Pommes oder Hendl mit Kartoffelsalat. Käseteller. Steckerlfisch, Fischsemmeln und Calamari-Sticks standen alternativ zur Auswahl. Ob Eiskaffee oder Cocktails, verschiedene Biere und Wein sowie zu niedrigen Preisen auch alkoholfreie Getränke - die Auswahl war fast unüberschaubar.

