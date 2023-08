Aindling

Kosten für Wechselladerkonzept sorgen für Diskussionen in Aindling

Plus Die Aindlinger Feuerwehr soll mithelfen, den Landkreis vor Gefahren und Katastrophen zu schützen. Doch wer übernimmt die Kosten? Beim neuen Feuerwehrhaus gibt es derweil ein anderes Problem.

Einige Aufregung herrschte kürzlich auf der Baustelle des neuen Feuerwehrhauses in Aindling. Das linke Tor der Fahrzeughalle sprang aus der Verankerung und krachte zu Boden. Schuld daran war laut Bürgermeisterin Gertrud Hitzler ein Mitarbeiter einer beteiligten Firma. Verletzt wurde niemand. Hinter einem der sechs Tore soll in zwei bis drei Jahren auch ein Wechselladerfahrzeug des Landkreises stehen. Das Konzept war nun Thema im Aindlinger Marktgemeinderat und sorgte für Diskussionen.

Das linke Tor wurde bereits nachbestellt und soll rechtzeitig zur Übergabe des Hauses im November installiert sein. Wie Hitzler auf Nachfrage unserer Redaktion berichtete, war das Tor bereits vormontiert und eingehängt, aber noch nicht komplett befestigt. Ein Schild "Nicht bedienen" sollte dafür sorgen, dass es nicht bewegt wird. Ein Mitarbeiter, der am Boden unterhalb des Tores arbeiten wollte, zog aber an der Schnur und löste das Unglück aus. "Zum Glück konnten sich alle rechtzeitig in Sicherheit bringen", erklärte die Bürgermeisterin. Für den Schaden muss jetzt die Versicherung des Mitarbeiters oder der Baufirma aufkommen.

