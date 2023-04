Großprojekt geht voran: Richtfest am neuen Feuerwehrhaus Aindling

Plus Am neuen Aindlinger Feuerwehrhaus findet am Freitag das Richtfest vor zahlreichen geladenen Gästen statt. Wann es in Betrieb genommen werden soll, steht bereits fest.

Der Neubau des neuen Feuerwehrhauses in Aindling schreitet zügig voran. Am Freitagvormittag gab es mit dem Richtfest einen Grund zum Feiern. Baustellenleiter Markus Kalkowski erinnerte in diesem Zusammenhang an ein Zitat von Goethe: "Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: dass es am rechten Fleck stehe, dass es wohlgegründet ist und dass es vollkommen ausgeführt sei." Die ersten beiden Vorgaben sind bestens erledigt, "und für die Vollkommenheit – daran arbeiten wir nun noch alle gemeinsam", so der Baustellenleiter.

Für dieses Richtfest hatte Bürgermeisterin Gertrud Hitzler zahlreiche Gäste eingeladen: Beschäftigte der Verwaltung, ehemalige und aktuelle Mitglieder des Marktgemeinderats, die Führungsspitze der örtlichen Feuerwehr sowie der Kreisbrandinspektion Aichach, Altbürgermeister Thomas Zinnecker und viele Verantwortliche von Planungs- und Baufirma.

Bürgermeisterin spricht von richtungsweisenden Entscheidungen

Bürgermeisterin Gertrud Hitzler sagte: "Dieser Hebauf ist etwas Besonderes, auf das wir einige Jahre hingearbeitet haben." Sie bedankte sich ausführlich für das Engagement aller sowie die Entscheidungen für den Neubau und den Standort. Sie hob auch die Arbeit in den Ausschüssen während der Planungen hervor. Daran waren viele Feuerwehrleute und Gemeinderäte, auch der aus der vorigen Amtsperiode, beteiligt.

Hitzler sprach von richtigen und richtungsweisenden Entscheidungen, darunter die Entscheidung für die sechs Fahrzeugtore. Die Entscheidungen bei einem solch komplexen Thema seien allesamt nicht einfach gewesen, so Hitzler. Viel geholfen habe der Gemeinde dabei unter anderem Dieter Seibold vom Ingenieurbüro Pfaller und vor Ort ein Topteam mit Bauleitern der Firma Züblin. Für sie alle gab es dafür ein besonderes Lob. Stolz zeigte sich Hitzler darüber, dass viele 85 Prozent der an dem Bau beteiligten Unternehmen aus der Region kommen. So bleibe ein Teil der Wertschöpfung in der Region.

11.000 Kubikmeter Aushub wurden bewegt

Ehe ein Regenschauer einsetzte, verkündete Nikolaus Meier von der gleichnamigen Zimmerei aus Affing den Richtspruch, erhob sein Glas für alle beteiligten Handwerkergruppen und ließ es am Bau zerschellen. Der erste von neun vorgetragenen Sprüchen lautete: "Mit Fleiß von Morgen bis zur Nacht, ward unser schönes Werk vollbracht. Es war mit uns des Herrgotts Segen, daran stets alles ist gelegen."

Der Baustellenleiter der Firma Züblin, Markus Kalkowski, erinnerte kurz an den August vergangenen Jahres. Damals fand der Spatenstich statt. Inzwischen seien 11.000 Kubikmeter Aushub bewegt worden, dazu 1000 Kubikmeter Beton geflossen, rund 100 Tonnen Stahl verbaut, ein Löschwasserbehälter mit 300 Kubikmetern Fassungsvolumen im Boden eingebaut und das Gebäude mit Dachstuhl erstellt worden. Ihm zufolge sind die Baumeisterarbeiten abgeschlossen.

Nikolaus Meier von der Zimmerei Meier verkündete den Richtspruch und ließ das Glas an der Gebäudewand zerschellen. Foto: Josef Abt

Inbetriebnahme des Feuerwehrhauses im November geplant

Der Dank des Baumeisters galt allen beteiligten Firmen, der Feuerwehrführung unter dem Aindlinger Kommandanten Andreas Ehleider mit seinen beiden Stellvertretern Tobias Kallert und Thomas Wolf für die sachkundige Unterstützung wie auch dem gesamten Projektausschuss. Die Verantwortlichen äußerten sich zuversichtlich, dass einer Inbetriebnahme des neuen Feuerwehrhauses im November dieses Jahres nichts im Wege steht. Für Ende Mai 2024 ist bereits eine große Feier geplant.

Aindlings Kommandant Andreas Ehleider blickte in der neuen Halle mit den gewölbten Leimbindern auf die Zeit von der Planung bis zum Rohbau zurück. Foto: Josef Abt

Kommandant Andreas Ehleider ließ die nun fast neunjährige Zeit noch einmal Revue passieren, die von den Bemühungen um das Feuerwehrhaus in Aindling geprägt war. "Dass große Projekte ihre Zeit brauchen, ist bekannt – siehe Flughafen Berlin", sagte Ehleider. Doch in Aindling seien die richtigen Planer und Spezialisten am Werk gewesen. Ehleider bekräftigte, wie wichtig das neue Feuerwehrhaus für alle Bürgerinnen und Bürger ist. Es müsse als Pflichtaufgabe der Gemeinde gesehen werden: "Wir, die Feuerwehren, sind nur der verlängerte Arm der Gemeinde, die für den Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich ist." Die Mitglieder übten diesen Dienst unentgeltlich und in ihrer Freizeit aus.