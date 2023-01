Aindling-Pichl

In Pichl gibt es auch ein Lob für den Markt Aindling

Plus Ein Bürger lobt die Marktgemeinde für die Ortsdurchfahrt in Binnenbach. In der Bürgerversammlung gibt es aber auch Kritik. Zum Beispiel wegen "Herrn Biber".

Bürgerversammlungen bieten die Möglichkeit, sich am Geschehen in der eigenen Gemeinde zu beteiligen. Zunächst gibt es Informationen darüber, was in den vergangenen Monaten geschehen ist oder in nächster Zeit ansteht. Dann können sich die Zuhörerinnen und Zuhörer äußern in Form von Kritik oder Anregungen. Und was eher selten passiert: Bei dieser Gelegenheit darf die Kommune auch gelobt werden. So geschehen am Donnerstag in Pichl. Dort sagte ein Bürger aus Binnenbach mit Blick auf die, abgesehen von Randarbeiten abgeschlossene Erneuerung der Ortsdurchfahrt in diesem Ort: "Gute Arbeit gemacht."

