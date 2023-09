Baar wird schon wieder ausgezeichnet für die Kleine Paar

Das Engagement vieler für die Renaturierung der Kleinen Paar erregt erneut Aufmerksamkeit. Diesmal im Bayerischen Umweltministerium. Auch ein Preisgeld gibt es.

Nach der Auszeichnung der Gemeinde Baar als „Flussbefreier“ durch die weltweit agierende Naturschutzorganisation WWF Deutschland, flatterte nun die nächste Prämierung ins Haus: Die Gemeinde Baar erhielt vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz im Rahmen des bayernweiten Wettbewerbs „Ausgezeichnete Bäche“ den Sonderpreis „Kleine Maßnahmen, große Wirkung“.

Bereits Anfang September reiste eine Abordnung der Gemeinde mit Bürgermeister Roman Pekis, Geschäftsstellenleiterin Sandy Lichtblau und Gemeinderat Michael Helfer zur Prämierungsfeier nach Jengen (Ostallgäu). Dort überreichte Rüdiger Detsch, Ministerialdirektor am Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz, die von Staatsminister Thorsten Glauber unterschriebene Urkunde samt einem Preisgeld von 1000 Euro.

Freiwillige haben die Kleine Paar in Baar ökologisch aufgewertet

Um zu zeigen, wofür die Gemeinde ausgezeichnet wurde, wurde erläutert, wie das Projekt rund um die Kleine Paar mit einer Spendenaktion begann und von vielen freiwilligen Helferinnen und Helfern, der Grundschule und den Fischereivereinen getragen wurde und weiter wird. Sie alle bauten gemeinsam Wanderhindernisse in der Kleinen Paar um. Kies sorge für natürliche Lebensräume in der Kleinen Paar. Schwarzpappeln und Erlen am Ufer werten das Ufer ökologisch auf und schonen – durch eine naturverträgliche Mahd – Tiere und Pflanzen. Steinerne Sitzplätze laden am Bach zum Verweilen ein.

BAA-Grat, Grat1 Hinter der Baarer Grundschule soll ein Wassertretplatz an der Kleinen Paar entstehen. Er soll Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, am Bach zu verweilen. Foto: Matthias Schlicker

Sichtbar gemacht wurden die Projekterfolge durch zwei Info- und eine Spendertafel, aber auch im Zuge des Baarer Gewässertags. Vom Preisgeld sollen nun Kies, Steine und eine Infotafel finanziert werden. Auch um verschollene Fischarten wieder anzusiedeln, könnte das Preisgeld verwendet werden, erklärte Umweltreferent Matthias Schlicker auf Rückfrage.

Der Wettbewerb „ausgezeichnete Bäche“ wurde heuer zum zweiten Mal vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz durchgeführt. Gesucht wurden Projekte und Maßnahmen zur naturnahen Entwicklung und Unterhaltung Gewässer dritter Ordnung, die von Kommunen durchgeführt wurden. Mit dem Wettbewerb sollen noch mehr Kommunen und Zweckverbände zur Renaturierung kleiner Gewässer motiviert werden. Bayernweit nahmen 28 Gemeinden teil, drei waren die Preisträger, drei weitere – darunter auch die Gemeinde Baar – wurden mit dem Sonderpreis „Kleine Maßnahmen, große Wirkung“ ausgezeichnet.

